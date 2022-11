Hennepkwekerij met honderd planten en duizenden stekjes aangetroffen in Deventer wijk

Het is niet de eerste keer dat er een hennepkwekerij in deze Deventer buurt werd aangetroffen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld bekend dat een 61-jarige bewoner 35.000 euro aan criminele winst moet afdragen van de rechtbank. Dit was meer dan tien jaar na de ontdekking van een wietkwekerij met 509 planten op de Zandweerd in Deventer.