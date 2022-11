Speelgoedmuseum in Deventer is ‘kidsproof’: kinderen geven gemiddeld 9,2 voor bezoek

Grote blijdschap in het Deventer Speelgoedmuseum. Het museum aan de Brink heeft het keurmerk ‘kidsproof museum 2023’ in de wacht gesleept. Deze titel verdient het op basis van onderzoek door zogenoemde museuminspecteurs: kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Zij gaven het museum gemiddeld een 9,2 voor het bezoek.

Om het kidsproof-keurmerk te krijgen moet een museum minimaal een 8 scoren. Bij de beoordeling telt ook het behalen van een goede NET-promotorscore mee, een meetinstrument in hoeverre kinderen het museum zouden aanraden aan andere kinderen. De prijs werd door Museumkids-presentator Alberto Radstake en museuminspecteur Silvy uitgereikt aan directeur Ewout van der Horst van het Speelgoedmuseum. Hij is trots dat kinderen zo'n hoog cijfer gaven. "We merken dat kinderen het erg naar hun zin hebben bij ons. Soms moeten ze huilen als ze weer weg moeten.'' Het Speelgoedmuseum is gevestigd in twee authentieke pakhuizen uit de Hanzetijd en is van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

