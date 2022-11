Deventer dagelijks langer per trein bereikbaar vanuit Twente met nieuwe dienstregeling

Deventer is binnenkort met de trein beter bereikbaar vanuit Twente. Dat is het gevolg van aanpassingen in de dienstregeling, per 11 december zo kondigen vervoerders Keolis (regionaal) en NS aan.

De winst voor de reiziger richting Deventer zit in de late avonduren danwel het begin van de nacht. Per saldo gaat het om 'winst' voor de reiziger die in het weekend op kan lopen tot (ruim) drie kwartier. Ook doordeweeks is Deventer later bereikbaar.

Vanuit Enschede gaat de laatste trein naar Deventer nu nog om 23.04 uur. Van maandag tot en met donderdag vertrekt de laatste trein vanuit Enschede naar (uiteindelijk, met overstap) Deventer voortaan om 23.34 uur.

Met deze Keolis Blauwnet Sprinter kunnen reizigers dan de overstap halen op station Almelo naar Deventer met de NS-stoptrein (vertrek 00.05 uur). Vanuit Enschede kun je dan al met al ongeveer een kwartier later naar Deventer vertrekken.

Vrijdag

Op vrijdag vertrekt Keolis iets na middernacht (00.03 uur) vanuit Enschede, wat een overstap geeft in Almelo op de stoptrein naar Deventer (vertrek 00.35 uur). Dat betekent dat de laatste trein in Deventer 42 minuten later aankomt dan nu.

Op zaterdag kun je ruim drie kwartier later in de avond, vergeleken met de huidige dienstregeling, Deventer nog halen vanuit Enschede (vertrek Keolis 00.03 uur, overstappen Almelo, vertrek daar 00.39 uur).

Op zondag vertrekt de laatste trein vanuit Enschede waarmee de overstap in Almelo naar Deventer nog te halen is om 23.34 uur. De trein sluit aan op de overstap in Almelo (winst ruim een kwartier).

De (laatste) stoptreinen van Almelo stoppen richting Deventer onder meer in Holten en Deventer Colmschate. De nieuwe dienstregeling gaat zondag 11 december in.

De wijzigingen zijn mogelijk door aanpassingen van de spoorcapaciteit in Almelo en extra ritten van de NS Sprinter Almelo richting Deventer.