Hier in Deventer kun je vanaf zaterdag aanwijzingen vinden voor Wie is de Mol?

Met behulp van vijf coördinaten kunnen fans deze zaterdag vanaf 14.00 uur de namen van de nieuwe kandidaten van Wie is de Mol? ontdekken. Deventer is één van de steden waar een coördinaat naar verwijst.

'Dit seizoen bepalen jullie of de kandidaten worden bekendgemaakt. Werk samen.' Deze cryptische omschrijving kregen fans van het razendpopulaire programma Wie is de Mol?. 'Molloten', zoals de fans van het programma zich noemen, kunnen zich morgen in een van de vijf steden melden. De exacte locatie van het coördinaat in Deventer verwijst naar het Grote Kerkhof.

Bij de Lebuinuskerk in Deventer start hier vanaf 14.00 uur de zoektocht. "We hebben de coördinaten gedeeld om de fans van het programma te laten weten: morgen staat hier iets te gebeuren", vertelt een woordvoerder van het programma. "Ik kan er nog heel weinig over zeggen. Maar ik kan wel meegeven dat het dé kans is voor alle Wie is de Mol?-fans om te ervaren hoe het is om uitgedaagd te worden door de makers van Wie is de Mol?"

Cryptische omschrijving

In het straatbeeld wordt er gecommuniceerd met de regel: 'Maken jullie de kandidaten bekend?' Het is een cryptische omschrijving, met één belangrijke les: "Deelnemers moeten samenwerken. Fans op sociale media verspreiden zich over de steden om overal goed vertegenwoordigd te zijn". Tijdens de lancering van het spel worden ook opnamen gemaakt, die live te volgen zijn via een stream op wieisdemol.nl