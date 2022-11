Jonge deelnemers gaan strijd met elkaar aan tijdens LEGO Boss in winkelcentrum Deventer

Met kratten vol LEGO bij de hand mogen kinderen van vrijdag 25 tot en met zondag 27 november in winkelcentrum Colmschate in Deventer hun bouw-skills laten zien tijdens LEGO Boss. Dit event is de lokale variant op de legobouwwedstrijden op tv, zoals LEGO-masters.

Voor het evenement wordt er een tent op het centrale plein in het winkelcentrum geplaatst. Met glazen wanden; de bouwers werken binnen aan hun creaties en publiek kan aan de buitenzijde toekijken hoe de wedstrijd vordert. De deelnemers moeten hun bouwsels ter plekke bedenken en maken. Op vrijdagmiddag 25 november om 15.30 uur starten de voorrondes, op zaterdag 26 november zijn de tussenrondes en tijdens de koopzondag van 27 november is de finale. Dan wordt gestreden om een grote legotrofee én om een vierdaags verblijf in LEGOLAND Billund. In de jury zitten 2 oude bekenden: Jos en Martijn uit Deventer-Colmschate. Zij bouwden tijdens de finale van LEGO-masters in mei 2020 een draak die een kabouterdorp aanvalt. Uiteindelijk eindigden ze op de tweede plek. Dezelfde Jos en Martijn zijn nu de juryleden tijdens LEGO-Boss. Zij hebben niet alleen de te winnen trofee gemaakt, maar zij zullen de kandidaten ook bijstaan tijdens het bouwen. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

