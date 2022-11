Herodes staat centraal bij kerstmusical in Deventer: ‘eigenwijze kerstmuziek’ zal klinken

Het Burgerweeshuis in Deventer is komende maand het toneel van een heuse 'kerstmusical'. Een 'bonte verzameling muzikanten en theatermakers' van How to throw a Christmas Party zal de musical Herodes opvoeren. De show, die gespeeld wordt op 17 december, is voor iedereen toegankelijk.

Het kerstverhaal zal worden verteld, met daarbij ook actuele thema's als ongelijkheid, racisme, vluchtelingenproblematiek, tienermoederschap, dictaturen, de liefde en de kracht van kwetsbaarheid. How to throw a Christmas Party is een bonte verzameling van in totaal dertig muzikanten, theatermakers, kunstenaars, bouwers, vormgevers en verhalenvertellers. Sinds 2010 maakten zij vijf cd's en EP's met naar eigen zeggen 'eigenwijze kerstmuziek'. Ze toeren rond de kerstdagen door het hele land. Hoofdpersoon Herodes zal worden gespeeld door Yara Piekema. "Hoe kijkt deze pessimist, controlfreak, complotdenker en machtswellusteling naar het kindje in de kribbe?" is de vraag die zal moeten worden beantwoord. Er wordt een avond 'gevuld met goud, wierook, glitter en mirre' verwacht. De musical begint om 20.00 uur. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen