Davo maakt opnieuw beste Nederlandse bier in Brussels Beer Challenge

Davo Bieren uit Deventer is met twee speciaalbieren in de prijzen gevallen op de Brussels Beer Challenge. Daarnaast is het bier van Davo opnieuw uitgeroepen tot 'beste Nederlandse bier van de competitie'.

De Deventer brouwer van speciaalbieren won afgelopen maandag in Gent brons in de categorie 'speciaalbieren (minder dan 7 procent)' en goud met De Weizenbock in de categorie 'Dunkel Weizen(dubbel)bock'. Vorig jaar vielen dezelfde bieren van Davod in de prijzen. Toen werd de Weizenbock beloond met zilver. De Bordo bemachtigde destijds goud en het beste bier van Nederland. Een mooie opsteker voor meesterbrouwer Arnoud Pijpker. "Het is toch een beetje het WK speciaalbieren, hè? En dan ook nog twee jaar achter elkaar het beste Nederlandse bier van de competitie. Gaaf!" 1800 bieren Een panel van 85 internationaal gereputeerde bierkenners proefden drie dagen lang 1800 bieren uit 41 landen. De deelnemende bieren worden tijdens de proefsessie onderverdeeld in categorieën, gebaseerd op origine, specificiteit en stijl en vervolgens gewikt en gewogen. Op het einde van de drie degustatiedagen werden de beste bieren in elke categorie beloond met een gouden, zilveren of bronzen award. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

