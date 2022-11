Zes auto's klappen op elkaar op A1 bij Wilp, vertraging bijna anderhalf uur

In eerste instantie werden na het ongeluk de twee meest linkse rijstroken afgesloten, inmiddels zijn er drie rijbanen afgekruist en moet het verkeer zich over één rijstrook wurmen. De file is inmiddels 10 kilometer lang. Verkeer probeert via de Deventerweg richting Zutphen een alternatieve route te vinden, waardoor het daar nu ook langzaam rijdt.