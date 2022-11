Auto raakt van weg en schiet treinspoor op in Deventer

Een personenauto is van de weg geraakt en het treinspoor opgereden in Deventer. Hierdoor is het treinverkeer tussen Deventer en Zutphen ontregeld.

Het incident gebeurde op de kruising van de N348 met de Maagdenburgstraat in Deventer. De auto raakte daar van de weg af, schoot over het fietspad, reed dwars door een hek en kwam uiteindelijk midden op het spoor terecht. De bestuurder van het voertuig bleef ongedeerd. Door het ongeval rijden er geen treinen tussen Deventer en Zutphen. De NS hoopt dat het spoor rond 14.00 uur weer vrij is en het treinverkeer de dienstregeling kan hervatten. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

