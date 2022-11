Pop-upstore Route Deventer geopend

Schoolklassen van Deventer basisscholen kunnen van maandag tot en met vrijdag de verkeersquiz spelen. De quiz wordt interactief aangeboden op elektronische zuilen en bestaat uit vragen over verkeerssituaties in Deventer. De leerlingen leren door de quiz alles over de dode hoek, zelf beslissingen nemen, inzicht in eigen handelen, fietsverlichting en de voorrangsregels. In het weekend kan ook winkelend publiek de quiz spelen.