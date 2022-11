Verkeerschaos door ongeluk bij Wilp: vrachtwagen en vijf auto’s botsen

Drie ongelukken op en vlak bij de A1 in combinatie met het slechte weer, zorgden vanochtend voor een verkeerschaos in en om Deventer. Eerst was er een ongeluk ter hoogte van Wilp, waarbij zes voertuigen waren betrokken. Daarna maakte een ongeluk bij de oprit Deventer-Oost de chaos compleet. Net toen de rook was opgetrokken, zorgde een aanrijding bij Bathmen opnieuw voor file.

De botsing op de A1 bij Wilp gebeurde rond 7.30 uur. Vijf auto's en een vrachtwagen botsten daar op elkaar. De meeste daarvan hadden lichte schade en konden zelf hun weg vervolgen. Eén auto had echter flinke schade en de bestuurder moest worden nagekeken in de ambulance. Ook de vrachtwagen kon niet verder rijden en moest worden geborgen. Lange tijd waren hierdoor maar twee van de vier rijstroken beschikbaar. Het zorgde voor een lange file richting Apeldoorn die op zijn hoogtepunt dik 10 kilometer bedroeg. De ANWB, die vanwege het gure weer toch al waarschuwde voor een drukke ochtendspits, schatte de vertraging voor de reizigers op meer dan een uur. Om de chaos compleet te maken, crashten een uur later op de kruising bij de oprit Deventer Oost (N348) twee personenauto's vol op elkaar. In de ene auto zaten een vrouw en kind, in de andere auto alleen de bestuurder. Beide volwassenen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Chaotische taferelen De situatie zorgde ook voor ongekende drukte in Deventer zelf. Doorgaande wegen in de stad, zoals de Handelskade, Singel, Welle en Stationsstraat, stonden muurvast. Het leidde her en der tot chaotische situaties, met automobilisten die keren om de verkeersfuik te ontlopen. Net toen de boel rond half tien weer een beetje op gang kwam, reed op de A1 bij Bathmen een auto in de staart van de juist oplossende file van het eerste ongeluk. Een rijstrook was een tijdlang dicht en dat zorgde voor een vertraging van een half uur. Inmiddels is de situatie weer genormaliseerd, maar Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen dat ook de avondspits wel eens behoorlijk druk zou worden. Mijd de spits en werk zoveel mogelijk thuis, zo luidt het advies. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

