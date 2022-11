Auto slingert over de weg en belandt in de sloot langs de A1

Een automobilist is vanmiddag met zijn auto in een sloot terechtgekomen. Het gebeurde op de afrit van snelweg A1 bij Deventer. Het viel andere weggebruikers op dat de auto slingerend over de weg reed.

De bestuurder wordt nagekeken door ambulancemedewerkers. Vanwege het incident is één rijstrook tijdelijk afgesloten. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen