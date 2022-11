Deventer familiebedrijf Wolters Vastgoedonderhoud wint verkiezing Beste Leerbedrijf

Wolters Vastgoedonderhoud uit Deventer is uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf 2022 in de schilders- en onderhoudsbedrijfstak. De prijs werd uitgereikt tijdens het schildersevenement Master of Maintenance in Nijkerk.

De verkiezing is een initiatief van OnderhoudNL en wordt jaarlijks gehouden om bedrijven en medewerkers te eren voor hun inzet om jongeren op te leiden en te begeleiden. Wolters Vastgoedonderhoud is een familiebedrijf dat in bijna negentig jaar is gegroeid van een eenmansschildersbedrijf naar een multifunctioneel vastgoedonderhoudsbedrijf met tweehonderd vakmensen. Naast het Deventer bedrijf waren Manders Totaal (Helmond) en Hoobroeckx Schilderwerken (Tiel) genomineerd. De jury bezocht de drie bedrijven om een goed beeld te krijgen van de kandidaten. Over Wolters in het juryrapport: 'Door elkaar het vak te leren en kennis met elkaar te delen, leidt Wolters op door alle lagen van de organisatie. Van schilders tot calculatoren tot medewerkers op kantoor.' Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

