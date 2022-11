Politie pakt snelheidsduivels en andere overtreders hard aan bij Deventer

De politie Deventer heeft tijdens een verkeerscontrole 9 rijbewijzen ingevorderd op en nabij de A1 in Deventer. In totaal is 41 keer proces-verbaal opgemaakt.

Rechts inhalen, onvoldoende ladingszekering en het overtreden van de snelheid. Agenten die de controle zaterdag tussen 14.30 en 18.00 uur uitvoerden, stonden versteld van wat ze op de weg aantroffen. Zo hebben ze van 9 automobilisten het rijbewijs ingevorderd vanwege te hard rijden. Wanneer de snelheidsduivels die terugkrijgen, hangt af van de beslissing van de verkeersofficier. Daarnaast zijn nog 32 andere bestuurders beboet voor diverse zaken als rechts inhalen en het negeren van een doorgetrokken streep. De politie meldt dat ze op het traject waar de controle is uitgevoerd, zichtbaar en onzichtbaar blijven toezien.

