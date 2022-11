Fietser naar ziekenhuis na botsing met auto op rotonde in Deventer

Een fietser in Deventer is gewond geraakt toen hij op een rotonde werd aangereden door een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde tegen 18.00 uur op de rotonde bij de Leonard Springerlaan en de Ary Schefferstraat. De fietser werd door de auto aangetikt en kwam op het asfalt terecht. Hij werd ter plaatse in een ambulance behandeld en is vervolgens met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Leonard Springerlaan enige tijd afgesloten in de richting van de N348, waardoor een kleine opstopping ontstond. Na ongeveer tien minuten werd de weg weer vrijgegeven. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen