Vuur verwoest brommobiel in Deventer, vijfde brand in twee weken

Een brommobiel, geparkeerd aan de Rielerweg in Deventer, is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig verwoest door brand. De politie vermoedt dat de 45-kilometerauto is aangestoken. Het is de vijfde brand in de buurt in twee weken tijd.

Toen de brandweer vannacht rond half één arriveerde op de Rielerweg ter hoogte van de fietstunnel onder de kruising Henri Dunantlaan - Amstellaan, stond het voertuig al in lichterlaaie en was er niets meer aan te redden. De brandweer heeft het vuur geblust, van de wagen bleef niets over. Buurtbewoners geven aan dat op beelden van hun bewakingscamera te zien is hoe twee personen rond de auto rommelen. Eerder op de avond zou er ook al een verdachte situatie rond de auto zijn geweest. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het is de vijfde keer binnen twee weken dat er in de omgeving verdachte branden woeden. Twee weken geleden werd er een brandende geparkeerde auto op het Deltaplein aangetroffen. De nacht daarop werd er brand gesticht in een schutting aan de Amstellaan. Later ging een aanhangwagen aan de Rozengaarderweg deels in vlammen op en werd afval voor een woning aan de Parallelweg aangestoken. Al deze branden woedden in één lijn rond het spoor tussen het Deltaplein en het station. Of de branden daadwerkelijk met elkaar te maken hebben is niet bekend, de politie gaf eerder al aan hier onderzoek naar te doen. Volg Deventer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen