Bij een inval in drie woningen in Deventer heeft de politie afgelopen zaterdag achttien illegale bewoners aangetroffen. De huiseigenaren zijn aangehouden. Zij zijn door de mand gevallen door het dumpen van afval op militair oefenterrein De Bannink in Lettele.

De illegale stortingen van huishoudelijk afval - variërend van tientallen overvolle vuilniszakken tot grof huishoudelijk afval - begonnen in maart van dit jaar en duurden voort tot in augustus. Gezamenlijk onderzoek van de Veluwse brigade van de marechaussee in samenwerking met de politie Deventer leidde uiteindelijk tot drie adressen in Deventer. Wat de achttien illegale bewoners van de panden daar deden, waar ze vandaan komen en waar ze nu zijn, kan een woordvoerder van de marechaussee op dit moment niet zeggen. "Morgen volgt wellicht meer informatie'', schat hij in. Dan kan hij misschien ook meer vertellen over de identiteit van de drie verdachten en wat hen boven het hoofd hangt. Verdere aanhoudingen worden in elk geval niet uitgesloten.