De bestuurder van een snorscooter is vanmorgen in Deventer gewond geraakt toen hij hard moest remmen voor een bestelbusje en daardoor viel. De bestuurder van het busje is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

De snorscooteraar reed op de fietsstraat parallel aan de Karel de Grotelaan richting winkelcentrum Keizerslanden. De bestelbus kwam vanuit het winkelcentrum en wilde rechtsaf de Wilhelminalaan in slaan, waar de snorscooter net reed. Die remde hard om een botsing te voorkomen. Dat lukte volgens een ooggetuige ook, maar de bestuurder viel wel op het wegdek en liep daardoor letsel op aan zijn gezicht. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, de bestuurder van de auto moest mee naar het politiebureau.