De Athenaeumbibliotheek Deventer heeft een blad uit een antifonarium uit de Lebuinuskerk aangekocht. De aankoop is bijzonder, want er zijn nauwelijks boeken uit de Lebuinuskerk bewaard gebleven van voor de reformatie. Daarnaast zijn er in Deventer tot nu toe helemaal geen boeken of bladen uit de Lebuinuskerk.

Naast dat het een bijzonder boekblad is, is het ook een kunstwerk. "Op het blad is veel te zien zoals het wapen van Deventer, een afbeelding van Lebuinus en een afbeelding met naamsvermelding van de schenker", meldt Suzan Folkerts, conservator van de Athenaeumbibliotheek. "De schenker is Johannes Okel, een kanunnik van het kapittel van de Lebuinuskerk. Hij schonk het koorboek in 1518 aan de kerk."

De Athenaeumbibliotheek heeft deze aankoop niet alleen gedaan. Door bijdragen van de Gemeente Deventer, de Vereniging van Vrienden van de Stads- of Athenaeumbibliotheek, Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, de Lebuinuskerk en particuliere donateurs is de aankoop definitief gemaakt. Maar liefst 97 verschillende donateurs droegen bij.

Vanaf vrijdag 18 november is het blad voor iedereen te zien in de Bibliotheek Deventer. Daar is een speciale mini-tentoonstelling samengesteld over het blad. Deze tentoonstelling is binnen openingstijden van de Bibliotheek Deventer gratis toegankelijk.