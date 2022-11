Aan de Roland Holstlaan in Deventer is het vanaf morgen tot en met 13 november het circus dat de maat der dingen bepaalt. Clown Milko Steyvers is hét gezicht van Circus Hollandia.

Het Nederlandse tourneecircus zegt in de voetsporen te willen treden van Renz, Boltini, Holliday en andere. Clown Milko zal als altijd 'onnavolgbare grollen en grappen' uithalen. Hij is ook spreekstalmeester en heeft een belangrijke stem in de samenstelling van het programma.

Hij vertelt - in een persbericht - kort wat de intenties zijn: 'Het moet leuk zijn voor kinderen, maar het is beslist geen kindervoorstelling. Circus Hollandia is voor alle leeftijden.' Verder treden onder meer de vier tovenaressen van Angels Inc op, evenals 'reus King Kong'.

De eerste voorstellingen zijn als gezegd morgen, om 16.30 en om 20.00 uur.

Voor de aanvangstijdstippen van overige voorstellingen op de andere dagen (tot en met 13 november) kan de website circushollandia.nl worden geraadpleegd.