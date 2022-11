De overlast door ongelukken en pechgevallen op hoofdwegen zo klein mogelijk houden. Die opdracht heeft VHD in Deventer vanaf 1 januari. De alarmcentrale wordt naar eigen zeggen 'het middelpunt van filebestrijding'.

Het kantoor aan de Keulenstraat wordt de nieuwe thuisbasis van het Landelijk Centraal Meldpunt. Op deze plek worden alle incidenten op snelwegen en grote N-wegen gemeld. Dat kan door de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat, de meldkamers van politie en van pechhulpdiensten. VHD moet vanaf volgend jaar ervoor zorgen dat de weg zo snel mogelijk na een incident vrij is.

Kwartier

Het meldpunt is ontstaan op verzoek van de politie. Die wil bij een calamiteit één nummer kunnen bellen, waarna een berger wordt ingeschakeld. Hiervoor kan VHD terugvallen op een landelijk netwerk van 55 bergingsbedrijven, dat is samengesteld door Stichting Incident Management Nederland. Daardoor wordt een stranding gemiddeld binnen een kwartier verholpen. Jaarlijks verworden zo'n 150.000 meldingen verwerkt.

VHD is gespecialiseerd in het organiseren van hulp na incidenten in binnen- en buitenland. Het bedrijf fungeert als tussenpersoon voor allerlei organisaties, waaronder verzekeraars. VHD heeft ruim 300 medewerkers.