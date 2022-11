Bij een grote, uitslaande, stalbrand in Kring van Dorth zijn woensdagmiddag tien kalfjes om het leven gekomen. Er is één iemand onderzocht in een ambulance na een poging de kalfjes te redden. Door inzet van de brandweer is de stal weliswaar verloren gegaan, maar zijn omringde gebouwen onbeschadigd.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend en volgens woordvoerder Mark Bosma van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is de kans groot dat dit ook niet meer te achterhalen is. ,,Het betrof een stal met stro- en hooiopslag waarin ook een dieseltank van 2500 liter stond.”

Onder andere die dieseltank zorgde voor grote zwarte rookwolken die aan het begin van de brand zichtbaar waren. ,,Hoe vol de tank zat, is niet bekend, maar hij is inmiddels helemaal weggebrand", zegt Bosma.

Volgens hem kostte de brand tien kalfjes het leven. In de afgebrande schuur stonden verder nog tientallen koeien, die op tijd zijn weggehaald. De boer heeft zelf geprobeerd de kalfjes te redden, maar raakte daarbij lichtgewond. Vlak na 16.00 uur werd bekend dat de brandweer aan het afschalen is.

38 Grote rookwolken stijgen op uit stal in Lochem

,,Voordat we gaan nablussen gaan we met een sorteerkraan de schuur, inclusief inhoud, eruit rijden”, vertelt hij. ,,Daarna kunnen we afblussen. Daar zullen we nog wel even mee bezig zijn.” Op dat moment is er weinig rook meer te bekennen. De weg bij de boerderij is door de politie afgezet.

Bosma vertelt ook dat de omringde gebouwen behouden zijn gebleven. Vanaf luchtfoto's is te zien dat de schuur zich midden op een erf bevindt, maar de brand is tot de schuur beperkt gebleven. Ook een nabijgelegen woning met rieten kap raakte niet beschadigd.