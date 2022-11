De omgeving een stukje groener maken. Dat is het doel van het Duurzaamheidscentrum Deventer. Hiervoor zijn in het najaar verscheidene initiatieven.

Zo deelt het Duurzaamheidscentrum Deventer op zaterdag 5 november biologische krokusbolletjes uit. Hiermee wil het Duurzaamheidscentrum aandacht vragen voor de planttijd. Mensen die één of meerder krokussen willen planten kunnen hiervoor tussen 11.00 en 15.00 uur terecht bij de ideële standplaats voor de Broederenkerk.

De Ulebelt houdt deze maand daarnaast de 'babybomen-dagen'. Bij de Deventer kinderboerderij en het centrum voor natuur en milieu kunnen zowel op 5 als 19 november zogenoemde zaailingen opgehaald worden. Dit zijn bomen die vaak te dicht op elkaar staan, waardoor zij niet uit kunnen groeien tot een volwassen boom.

Deze bomen worden uitgegraven en naar de Ulebelt gebracht. Daar kunnen tuinbezitters de jonge bomen ophalen. Zo krijgen de bomen een nieuwe plek om te groeien. De bomen zijn gratis af te halen bij de Ulebelt, maar een donatie wordt op prijs gesteld. Meer informatie over de babybomen-dagen is te vinden op de website van de Ulebelt.

In november vindt ook de actie 'Hoopheggen' plaats. Dit is een landelijke actie met als doel zoveel mogelijk heggen te planten, om zodoende biodiversiteit en het landschap te herstellen. Ook in de omgeving van Deventer zijn er deze maand tijd plantacties gepland. Meer informatie hierover is te vinden op hoopheggen.nl.