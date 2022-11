De politie heeft dinsdagmorgen een hennepkwekerij aangetroffen in een flatwoning aan de Zijpestraat in Deventer. Agenten hebben 120 planten geruimd.

In verband met de zaak is er een man aangehouden. Het blijkt de bewoner van de flat te zijn. Daarnaast is ook een auto in beslag genomen, vertelt politiewoordvoerder Jop Heijnen.

"De kwekerij is ontdekt naar aanleiding van informatie dat is binnengekomen bij ons", vertelt Heijnen.