Vier branden in één week in dezelfde wijk in Deventer. De politie houdt er rekening mee dat er sprake is van brandstichting. Ze staan bovendien mogelijk niet los van elkaar.

De branden vonden allemaal plaats in de Rivierenwijk in Deventer. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De eerste brand in de reeks was een autobrand op het Deltaplein afgelopen woensdag. De volgende brand ging om een schutting aan de Amstellaan op vrijdagavond. Daar was zes weken eerder al sprake geweest van een incident door brandstichting en ook nu vermoedde de politie dat het is aangestoken. Vannacht was het weer twee keer raak: er brandde afval in de voortuin van een woning aan de Parallelweg en aan de Rozengaarderweg stond afval in een aanhanger in brand. Bij de branden zijn geen mensen gewond geraakt en de schade is beperkt gebleven. Toch vind de politie het ook opvallend dat er in zo'n korte tijd veel branden hebben plaatsgevonden. Ze gaan dit onderzoeken. De politie roept op om camerabeelden uit de Rivierenwijk, waar mogelijk verdachte voertuigen of personen op te zien zijn, te delen.