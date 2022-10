De tentoonstelling Het verraad van Deventer. Rampjaar 1672 van Museum De Waag is wegens succes verlengd tot en met 27 november. Al een week na de opening in mei werd de duizendste bezoeker verwelkomd. Het beleg door Bommen Berend en de overgave van de stad staan hierin centraal.

Precies 350 jaar geleden werd Deventer belegerd door Bommen Berend tijdens het bekendste Rampjaar uit de Nederlandse geschiedenis. Op 16 juni 1672 schreef het stadsbestuur aan legerleider Willem III dat de vijand Deventer had ingesloten. Omdat in Deventer de vestingwerken waren verwaarloosd, was het voor de vijand eenvoudig om de stad tot overgave te dwingen.

De tentoonstelling toont de belegering van Deventer door de Duits-Franse overmacht. De vorst-bisschop van Münster, Bernard von Galen alias 'Bommen Berend', dreigde met zijn gevreesde kanonnen, mortieren en brandbommen de stad in vuur en vlam te zetten. Toen Deventer zich niet overgaf, liet hij de stad van drie kanten beschieten.

Naast Het verraad van Deventer. Rampjaar 1672 op de begane grond, worden bezoekers op de eerste verdieping getrakteerd op Deventer Topstukken met hoogtepunten van landelijke en internationale bekendheid. Op de tweede verdieping van het museum maken ze kennis met de ontwikkeling van Deventer tot Hanzestad.