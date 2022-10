Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. In september waren er 592 openstaande vacatures voor chauffeurs. Om deze vacatures te vullen, houden transport en logistiek bedrijven instapdagen met banenmarkt. Op dinsdag 1 november is er een instapdag in Stadion De Adelaarshorst in Deventer.

De instapdagen maken onderdeel uit van de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl en bieden een kijkje in de wereld van transport en logistiek. In de komende jaren heeft de sector landelijk behoefte aan de instroom van zo'n 10.000 chauffeurs per jaar. In de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe stonden er vorige maand 592 vacatures open voor chauffeurs tegen 401 in september 2021. Mensen die er nu voor kiezen vrachtwagenchauffeur te worden, krijgen de kans om in te stappen met subsidie voor het lesgeld, waarbij ze maximaal 15 procent van het lesgeld voor de opleiding Chauffeur beroepsgoederenvervoer zelf moeten betalen. Daarnaast wordt baangarantie aangeboden bij een toekomstige werkgever. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten, onder begeleiding van autocoureur Tom Coronel, kunnen mensen direct kennismaken met werkgevers uit de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe die op dit moment op zoek zijn naar chauffeurs. Daarnaast kunnen ze onder meer meerijden op de vrachtauto en praten met een zijinstromer. De inloop in Stadion De Adelaarshorst aan de Vetkampstraat in Deventer is vanaf 18.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 22.30 uur. Aanmelden voor de instapdag kan via ikwordvrachtwagenchauffeur.nl.