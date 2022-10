Een auto in de Deventer Rivierenwijk is vannacht in brand gevlogen. Even voor 3.30 uur werd het vuur aan het Deltaplein ontdekt door een bewoner van een naastgelegen appartement.

De auto brandde aan de achterzijde, daardoor zouden de achterbanden uit elkaar zijn geklapt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Doordat er geen andere auto's direct naast de brandende auto stonden geparkeerd bij het winkelcentrum, bleef de schade beperkt tot één voertuig. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar de politie vermoedt brandstichting. Wijkagent Luciël roept via Twitter op om camerabeelden uit de Rivierenwijk, waar mogelijk verdachte voertuigen of personen op te zien zijn, te delen met de politie. In de loop van de ochtend zal de politie verder onderzoek doen naar de autobrand.