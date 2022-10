De Popronde is het grootste rondreizende muziekfestival van Nederland. Ook dit jaar trekken dertig veelbelovende artiesten weer door het land. Daarbij doet de Popronde onder meer Deventer, Meppel en Zwolle aan.

Tijdens de Popronde reizen de geselecteerde acts langs 42 Nederlandse steden. Tot en met 3 december bieden bijvoorbeeld Deventer, Meppel en Zwolle een podium aan opkomend Nederlands talent, dat in de voetsporen treedt van oud-deelnemers als Kensington, Racoon, De Staat, Froukje en Meau.

In iedere stad wordt het centrum voor één dag omgetoverd tot festivalterrein en vormen de deelnemende locaties het podium voor de artiesten. Naast cafés en poppodia fungeren ook kunstgalerieën, de bibliotheek en andere bijzondere plekken als 'poppodium voor een dag.'

Op vrijdag 4 november strijkt de Popronde neer in Zwolle. Daarna doet het rondreizende muziekfestival onder meer Deventer (12 november) en Meppel (20 november) aan. Meer informatie over de Popronde, de deelnemende steden en de artiesten is te vinden op www.popronde.nl.

Volg Deventer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer