Een auto is dinsdagmiddag in botsing gekomen met twee auto's tegelijk op een druk kruispunt in Deventer. Het is bovendien niet de eerste keer dat het op die plek misgaat.

Twee auto's op twee rijstroken naast elkaar kwamen in botsing met een tegemoetkomende auto toen de bestuurders af wilden slaan. Dat gebeurde op de kruising tussen de Kazernestraat en de Mr. H.F. de Boerlaan, een druk punt in het centrum van Deventer. De beide witte auto's die bij het ongeval betrokken waren, raakte de blauwe auto in de zijkant waardoor deze een achterband verloor. Er kwam een ambulance naar de plek van het ongeval omdat in een van de auto's de airbag was opengegaan. Uiteindelijk hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. Vanwege het ongeluk is één rijstrook afgesloten. Berucht Het is niet de eerste keer dat het op dit kruispunt misgaat. Vorige maand nog botste op dezelfde plek een auto achterop een lesauto en ongeveer een jaar geleden veroorzaakte een botsing hier een grote verkeerschaos. Volg Deventer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer