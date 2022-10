Een Ford Mustang uit 1968 is vandaag op de kruising Deventerweg-N348 in botsing gekomen met een andere auto. Beide voertuigen zijn daarbij fors beschadigd en moesten worden weggesleept door een bergingsbedrijf.

In de Ford Mustang zat alleen de bestuurder, in de andere auto twee volwassenen en twee kinderen. Zij hebben schaafwonden opgelopen bij het incident, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Wat de precieze oorzaak was van de botsing, is nog niet duidelijk, al verklaarde de bestuurster van de andere auto dat zij in dezelfde richting reed als de oldtimer, toen die plotseling uitweek naar links.

Er werden vanwege de hulpverlening en de berging twee rijstroken afgesloten op de afrit van de A1 vanuit Deventer richting Epse. Ook werd er een rijstrook afgesloten van de oprit vanaf de N348 de A1 op, richting Bathmen.