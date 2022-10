Een 33-jarige man uit Haaksbergen is zondagochtend overleden doordat hij met zijn auto nabij De Lutte op de A1 over de kop sloeg. Het is een eenzijdig ongeval.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam uiteindelijk ondersteboven tot stilstand tegen de middenberm. Politie en ambulance waren snel ter plaatse en sloten de hele A1 vanuit de Duitse grens richting Oldenzaal af. Een team van de politie (forensische opsporing Verkeer) doet onderzoek op de plek van het ongeval. Verkeer kan omrijden via de N735/N342.