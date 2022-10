Op de Noordenbergsingel in Deventer is een levensgevaarlijke situatie ontstaan bij een pand dat daar wordt gerenoveerd. Er zijn vrijdagavond twee betonnen gevelplaten naar beneden gevallen waarvan er één flink gat heeft geslagen in het trottoir.

Door het betonblok dat op het trottoir terecht is gekomen, zijn meerdere stoeptegels kapot geslagen. Ook is er een flink gat in het trottoir te zien. Er liepen op het moment van het incident geen mensen over straat daar, er is dus niemand gewond geraakt. Vanwege de levensgevaarlijke situatie is de straat waaraan het pand staat, ruim afgezet door handhavers van de gemeente. De aannemer is inmiddels onderweg om de situatie te beoordelen en te verhelpen. Tot die tijd blijft de Noordenbergsingel afgezet.