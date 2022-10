Een automobiliste heeft zaterdagochtend om 11.21 uur een vrouw op een fiets aangereden in Deventer. De aanrijding is vastgelegd door een bewakingscamera die aan een flatgebouw aan de overkant hing.

De vrouw op de fiets is bij het incident aan de Deltalaan in de Rivierenwijk gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Op het filmpje, afkomstig van de bewakingscamera van onze correspondent, is duidelijk te zien dat de automobiliste geen voorrang verleende aan de vrouw op de fiets of haar over het hoofd zag. De fietsster blijft na de aanrijding op het asfalt zitten. De automobiliste stapt uit en bekommert zich om het slachtoffer.