Twee mensen zijn woensdagavond 'slechts' lichtgewond geraakt bij een botsing tussen een graafmachine en een bestelbus in Deventer. Het gaat om de bestuurder en de bijrijder van de bestelbus. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De bus reed gisteravond op de spoorwegovergang bij de Ceintuurbaan vol tegen een graafmachine aan met als gevolg grote schade aan het dak van de bus. Ook de voorruit van de bus is verbrijzeld. Gelukkig wisten de twee slachtoffers wel zelfstandig uit het voertuig te komen. De machinist van de graafmachine bleef ongedeerd. Hoe het ongeluk precies gebeurd is wordt onderzocht.

De machinist was op het moment van het ongeluk, zo rond 23.15 uur, bezig met werkzaamheden. Vanwege vernieuwing van het spoor rondom het station in Deventer reden er op het traject geen treinen. De Ceintuurbaan is wel tijdelijk afgesloten geweest vanwege het incident. De bestelbus is later afgesleept.