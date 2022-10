De Lebuinuskerk in Deventer is deze week omgebouwd tot een groot springfestijn. Kinderen kunnen helemaal los op springkussens, playstations en dansen in de mini-disco.

Vervelen in de herfstvakantie? Niet in stad Deventer. Daar is in de Lebuinuskerk een uitgebreid speelparadijs gebouwd. De kerk is groot genoeg voor alle formaten springkussens, een playzone met games op playstations en een mini-disco. Voor de kleintjes zijn meerdere kussens geschikt, maar ook voor kinderen tot vijftien jaar staan uitdagende kussens opgesteld. Vanaf het binnenterras is zicht op de peuterhoek. Het speelparadijs duurt nog tot en met vrijdag 21 oktober en is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.