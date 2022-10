Een dag na het steekincident in Deventer - waarbij een vrouw 'behoorlijk gewond' raakte en een man eveneens mee moest naar het ziekenhuis - kan de politie nog weinig zeggen. "We hebben zelf nog altijd veel vragen", meldt woordvoerder Jop Heinen. De man is als verdachte aangehouden.

Het is nog altijd onduidelijk wat er dinsdagavond precies is gebeurd in een portiekflat aan de Haringvlietstraat in de Rivierenwijk. Veel hulpdiensten kwamen ter plekke en dat trok veel bekijks van omwonenden. Zowel de verdachte als het vrouwelijke slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, liet de politie weten.

"Er is buurtonderzoek verricht en we hebben zelf nog altijd veel vragen. Dat zowel verdachte als slachtoffer in het ziekenhuis liggen, maakt het afnemen van verhoor op dit moment natuurlijk ook lastig", laat woordvoerder Jop Heinen een ochtend na het incident weten. Hij kan verder nog geen informatie delen.

Een vrouw die in dezelfde portiekflat woont, gaf aan dat eerder op de dag ook al politie aanwezig was in de flat. Of dat met dit steekincident te maken heeft, is niet duidelijk. Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff had het dinsdagavond over een vermoedelijke 'huiselijk-geweldzaak die uit de hand is gelopen'.