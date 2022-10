Bij een steekincident in Deventer is een vrouw 'behoorlijk gewond' geraakt, zo meldt de politie. Een man is als verdachte aangehouden.

'Zowel de verdachte als zijn vrouwelijke slachtoffer zijn overgebracht naar het ziekenhuis', laat de politie weten. Volgens woordvoerder Chantal Westerhoff staat de gewonde vrouw niet ingeschreven op het aangegeven adres. De man wordt in het ziekenhuis bewaakt door agenten.

Westerhoff zegt dat het vermoedelijk gaat om 'een huiselijk-geweld-zaak die uit de hand is gelopen'. De steekpartij vond plaats in een portiekflat aan de Haringvlietstraat in de Rivierenwijk. Aan het gemeenschappelijk trappenhuis zitten zeven appartementen. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ook een traumahelikopter die direct naar het ziekenhuis is gevlogen.

Een bewoonster, wonend in dezelfde portiekflat, zegt dat eerder op de dag ook al politie aanwezig was in de flat. Zelf mocht de vrouw een tijdje haar eigen woning niet in vanwege het lopende onderzoek. Volgens haar is het juist een rustig deel van de wijk. "We hebben nog nooit overlast ervaren in de flat."

Het incident trok veel bekijks. Zo'n zestig tot zeventig mensen stonden in de straat. Inmiddels is de rust teruggekeerd. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de toedracht. De politie zoekt ook naar getuigen.