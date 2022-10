Op de A1 van Deventer naar Twello is vanmorgen een flinke file ontstaan. Een auto die wilde invoegen op de snelweg raakte in botsing met een vrachtwagen en de file die hierdoor ontstond is inmiddels behoorlijk.

De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar haar auto is wel flink beschadigd en moest worden afgesleept. De vrachtwagen kon met lichte schade doorrijden naar de eerstvolgende afrit. Door het ongeluk midden op de brug over de IJssel zijn twee van de vier rijstroken afgesloten. Dat zorgt inmiddels voor files in en rond Deventer; het kost weggebruikers een kwartier om de A1 op te komen. En wie van Bathmen richting de IJsselbrug wil, kan rekenen op zo'n 50 minuten vertraging. De mist van vanmorgen werkt eveneens belemmerend: het zicht is minder dan 100 meter. Volg Deventer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer