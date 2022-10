Een jongen is zaterdag op zondag door meerdere jongens in Bathmen op straat aangevallen en mishandeld. De politie is op zoek naar daders.

De mishandeling gebeurde rond half 2 in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Bathmen. De jongen werd op de Dorpsstraat aangevallen en mishandeld. Hierbij waren meerdere jongeren betrokken. Om meer duidelijkheid te krijgen wie de daders zijn en wat de aanleiding van het geweld is, vraagt de politie getuigen zich te melden via 0900-88 44 of sociale media.