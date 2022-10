Een flinke slang van meer dan een meter. Het overkwam een flatbewoonster in Deventer. Twee medewerkers van Dierenambulance Overgelder boden snel hulp.

Een bewoonster van een flat in Deventer kreeg de schrik van haar leven toen ze op een balkon boven haar ineens een slang zag. Ze schakelde de politie Deventer in. Agenten kwamen meteen poolshoogte nemen en vonden het reptiel opgerold tegen het balkonmuurtje. De agenten belden vervolgens Dierenambulance Overgelder in Klarenbeek.

"We wisten toen nog niet om wat voor slang het ging', vertelt de dierenambulancemedewerkster die die dag dienst had en niet bij naam genoemd wil worden. "Spannend, want voor mijn collega en mij was het de eerste keer dat we op een slang afgingen."

Konings Python

Aan de agenten werd gevraagd foto's van het dier naar de ambulancemedewerkers te sturen. "We hebben het handboek erbij gepakt om de procedures te lezen wat we moesten doen. Is het een giftige slang, doen we niks en schakelen we experts in. Is de slang niet giftig dan moeten we het dier meenemen", vertelt de slangenvangster.

Aan de foto's te zien leek het een Konings Python. Geen giftig exemplaar gelukkig. Een opluchting, vertelt de dierenambulancemedewerkster. "En het bleek ook een veel kleinere slang te zijn dan het formaat dat de agenten aan ons hadden doorgegeven. Geen 1,5 meter, maar toch zeker wel een meter. Mijn collega en ik hebben rustig de slang met een speciale haak in de slangenzak kunnen doen. De flatbewoonster durfde toen eindelijk haar eigen balkon weer op."

Honger

Volgens reptielenexpert Jan van het Meer van Stichting Vrienden van Meerzo in Marknesse kan het zijn dat het dier op een onbewaakt moment uit een woning vlak bij de vindplaats is ontsnapt. "Dit soort legt geen lange afstanden af. Maar als het honger heeft, gaat het natuurlijk op zoek naar eten. Verder doet een Konings Python weinig. Vaak ligt het in ruste opgerold. Tot er eten voorbijkomt. Dan worden ook zij fanatieker."

De slang is door de dierenambulance naar de opvang van de Dierenbescherming gebracht, waar het wacht op de eigenaar of wordt overgebracht naar een speciale opvang voor reptielen.