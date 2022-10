Een automobilist is vanmorgen op de Oxersteeg ter hoogte van Bathmen met zijn auto tegen een boom aangereden. De man is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De bestuurder van het voertuig was onderweg van Deventer naar Bathmen. Hij verklaarde tegenover de politie dat hij verblind was geraakt door de zon en dat hij daardoor een flauwe bocht over het hoofd had gezien waarna hij tegen de boom botste.

Er zaten verder geen passagiers in de auto. De weg is voorlopig afgesloten totdat alles is opgeruimd. De auto wordt met een trekker van een omwonende van de weg gesleept.