Een anonieme brief bleek een schot in de roos voor de politie in Deventer. Vanochtend werden dankzij de onbekende tipgever drie wietkwekerijen opgerold. Bij een huiszoeking werd ook nog een vuurwapen gevonden.

Twee van de drie kwekerijen zaten in woningen langs de Veenweg, de verbinding tussen het stadion van Go Ahead Eagles en het treinstation van Deventer. In een van de twee huizen was ook een wietdrogerij aanwezig. De derde kwekerij zat in een bedrijfspand, waarvan de politie het adres niet heeft gegeven.

Bij de invallen zijn twee mannen van 31 en 40 jaar aangehouden, ze komen beiden uit Deventer. De politie verwacht echter nog meer mensen te kunnen oppakken. In het huis van een van de mannen is een vuurwapen gevonden, dat - uiteraard - door de politie in beslag is genomen.