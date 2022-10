Een 26-jarige man is opgepakt voor een zware mishandeling op de Brink in Deventer. De man wordt ervan verdacht afgelopen maandag een 34-jarige man ernstig te hebben toegetakeld. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie rukte maandag rond 7.30 uur uit voor een mishandeling op het horecaplein. Een ruzie tussen twee mannen liep dusdanig uit de hand dat de een ernstig werd verwond. Het 34-jarige slachtoffer werd daarna met een ambulance afgevoerd. Onbekend is hoe hij eraan toe is.

Een 26-jarige man is ter plaatse opgepakt. Beide mannen hebben volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer een onduidelijke woon- en verblijfplaats. De verdachte zit voorlopig vast op verdenking van zware mishandeling.

Enkele uren na het incident waren nog bloedsporen te zien van de mishandeling. De eigenaar van het naastgelegen café De Heks moest de klinkers schoonspoelen. Of er vuur- of steekwapens in het spel waren, kan politiewoordvoerder Brouwer nog niet zeggen.

Hoe de ruzie is ontstaan, is eveneens onduidelijk. Brouwer: "Het onderzoek naar het incident loopt nog. Onderdeel daarvan is uitzoeken wat de aanleiding was."