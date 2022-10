Een man is maandagochtend zwaar mishandeld in het centrum van Deventer. Het slachtoffer werd ernstig toegetakeld op de Brink, tegenover café De Heks. De straat was daar besmeurd met bloed. Eén man is opgepakt.

De melding van het incident kwam iets voor 7.30 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is niet duidelijk. De klinkers rond de plek van de mishandeling waren besmeurd met bloedspetters. In De Heks is het altijd rustig, zegt de eigenaar vanochtend. "Het heeft dus niets met ons te maken gehad." Hij wijst op een grote natte vlek voor zijn café. "Ik heb het bloed vanochtend weggespoeld." De vrouw van de café-eigenaar werd vanochtend een keer of tien gebeld door de politie. Uiteindelijk is de eigenaar zelf naar de plek des onheils toegekomen. Hij kon de politie helpen vanwege zijn camera met zicht op de straat. De politie heeft de beelden bekeken. Omwonenden hebben weinig van de ruzie meegekregen, die iets verderop zou zijn begonnen op de kruising van de Boterstraat met de Assenstraat. Een schilder is vanochtend aan het werk in de Polstraat. Terwijl hij op de ladder staat, vertelt hij, dat hij niets heeft gezien. Voor de bewoner geldt hetzelfde. Directe buren hebben ook niets opgemerkt. "Er gebeurt wel vaker wat hier. Soms kijk uit het raam en dan zie ik opeens politieauto's en brandweer", zegt een bewoonster van een pand aan de Brink. Volgens politiewoordvoerder Job Heinen ging het om een ruzie tussen twee mensen. Eén man is aangehouden. Wat zijn leeftijd is en waar hij vandaan komt, kan de politie nog niet zeggen. Wat de aanleiding was van de ruzie moet blijken uit onderzoek.