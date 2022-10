Door een heftige kopstaartbotsing in Deventer raakten zaterdagochtend twee mensen gewond. De Holterweg (N344) richting Bathmen is tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Rond 10.15 uur ging het mis op de Holterweg, ter hoogte van zwembad De Scheg. door onbekende oorzaak knalde een bestelbusje achterop een personenwagen.

Daarbij raakten twee inzittenden van de auto gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een andere passagier bleef ongedeerd. De mensen in het busje kwamen met de schrik vrij.

Beide voertuigen liggen flink in de kreukels en worden door een berger afgesleept.

Filevorming

Vanwege het ongeluk was de N-weg richting Bathmen tijdelijk volledig afgesloten. Dat zorgde voor veel vertraging en oponthoud. Inmiddels is één rijstrook heropend. Het is onduidelijk wanneer de Holterweg weer helemaal gebruikt kan worden.