De hulpdiensten stonden vrijdagavond voor een groot raadsel bij het spoor tussen Holten en Rijssen. Er was een aanrijding gemeld, maar eenmaal aangekomen, bleek het slachtoffer in geen velden of wegen te bekennen.

Inzittenden van de stoptrein richting Deventer voelden rond 23.45 uur een klap. De sprinter werd stilgezet ter hoogte van de spoorovergang Rijssenseweg (N350) en treinpersoneel ging op onderzoek uit. Zij zagen bloed op de neus van het blauwwitte voertuig. Het treinverkeer tussen Rijssen en Holten werd stilgelegd en het noodnummer werd gebeld. Andere treinen, die ondertussen onderweg waren, bleven noodgedwongen stilstaan op het spoor. Onderzoek Een ambulance reed met spoed naar het spoor. Toen duidelijk werd dat het om een vermoedelijke aanrijding ging, werd ook de politie en brandweer gealarmeerd. De drie hulpdiensten deden samen onderzoek. Rond 1.00 uur concludeerden zij dat de trein op een ree was gebotst. Het dier werd even verderop gevonden op de rails en had de klap niet overleefd. Tijdens het onderzoek was de Rijssenseweg afgesloten en moest het verkeer omrijden. Ook de overwegbomen op de Reebokkenweg bleven dicht.