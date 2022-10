Een auto en een bestelbusje zijn op een kruising ter hoogte van Diepenveen op elkaar gebotst. De klap leverde de nodige schade op.

Het ging iets na 22.00 uur mis op de kruising van de N337 (IJsseldijk) en de Sallandseweg. De personenauto raakte door de botsing fors beschadigd aan de voorkant. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk.

Ondanks de botsing vielen er geen gewonden. De weg was in eerste instantie volledig dicht, waardoor het overige verkeer aan beide kanten stilstond. Even later konden de andere automobilisten langs de twee getroffen voertuigen rijden en hun weg vervolgen.

Op deze weg op de dijk tussen Deventer en Olst gebeuren vaker ongelukken. In maart werd na een ongeval tussen twee auto's een slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.