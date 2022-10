Deventer biedt van half oktober tot half maart volgend jaar tijdelijk crisisnoodopvang voor maximaal 184 vluchtelingen op een rivierschip. Dat komt te liggen op de IJssel aan de Pothoofdkade, ter hoogte van de Panoramaflat (ook wel bekend als Schippersflat).

"De landelijke opvang van asielzoekers staat nog steeds onder zware druk", zegt burgemeester Ron König. "Het college van burgemeester en wethouders spant zich in om deze ongewenste situatie te helpen oplossen, omdat we het onverteerbaar vinden dat mensen onder erbarmelijke omstandigheden hun lot afwachten. De hulp en inzet van alle gemeenten is hierbij echt keihard nodig."

De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is onverminderd groot. Daarom heeft het Rijk alle veiligheidsregio's dringend verzocht tijdelijke noodopvang aan te bieden voor asielzoekers. De Veiligheidsregio IJsselland (waar Deventer onder valt) heeft daarvoor een schip, 'Princesse de Provence', beschikbaar gesteld.

Niet in de haven

De gemeente heeft aanvankelijk gekeken of het schip in het havengebied kan liggen, maar de sluizen zijn te smal om het schip door te laten. Vervolgens is gekeken naar verschillende plekken langs de IJssel.

De locatie aan de Pothoofdkade biedt mogelijkheden door de goede combinatie van technische voorzieningen, aldus Deventer. Er is bijvoorbeeld voldoende elektriciteit en een opstap naar de kade.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel voor vluchtelingen zit momenteel overvol. Omdat er te weinig andere opvanglocaties zijn, zoekt het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) in het hele land naar tijdelijke locaties, ook in Deventer.

De kosten voor de opvang van vluchtelingen en crisisnoodopvang worden betaald door het Rijk, aldus König.

Borgele

Deventer biedt sinds vorig jaar Kerst op Borgele noodopvang aan maximaal honderd vluchtelingen. Zij zitten in een schoolgebouw aan de Wittenstein, dat op de nominatie staat voor sloop. De termijn van die tijdelijke opvang is afgelopen zomer met een half jaar verlengd, tot 1 januari 2023.

Her en der worden in Deventer Oekraïners opgevangen. Die specifieke opvang staat los van de 'algemene' noodopvang voor vluchtelingen.

Met Schalkhaar is Deventer in gesprek over het huisvesten van meer mensen op het asielzoekerscentrum in het dorp. Daar gaat het om (honderd) statushouders. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben, maar door het tekort op de woningmarkt niet aan een huurhuis kunnen worden geholpen. Statushouders houden door het hele land plekken in de azc's bezet. Deventer wil die groep opvangen in tijdelijke flexwoningen, op het azc-terrein (voormalige kazerne Westenberg).