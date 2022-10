Deventer is de komende weken slecht bereikbaar per trein. Oorzaak: omvangrijke werkzaamheden die spoorwegbeheerder ProRail heeft gepland rond station Deventer van 8 tot en met 23 oktober.

Zo wordt het spoorwegemplacement rond het station vervangen, dat volgens de NS aan het einde van zijn levensduur is.

Verder worden er wissels gesaneerd, verlegd of vervangen en zal de wisselverwarming worden omgebouwd van een systeem op gas naar elektrisch.

Daarnaast worden leidingen vernieuwd en wordt er 150 meter perronkeerwand van spoor 3 vervangen. Het perron zelf wordt met 11 meter ingekort. Tot slot worden spoorstaven op het spoorviaduct boven de Brinkgreverweg vervangen.

De werkzaamheden dragen volgens de NS bij aan 'een robuuster dienstregeling en een comfortabeler aankomst en vertrek te station Deventer'.

Veranderingen op een rij

Vanwege de werkzaamheden zijn er vanaf 8 oktober wijzigingen in de dienstregeling. De belangrijkste veranderingen op een rij:

* Van 10 tot en met 14 oktober rijden er minder Sprinters tussen Almelo en Deventer.

* Van 15 tot en met 23 oktober rijden er geen treinen op het traject Apeldoorn - Deventer - Rijssen en tussen Deventer en Zutphen.

* Vanaf 17 tot en met 23 oktober rijden er geen treinen tussen Deventer en Olst, waardoor ook reizigers van en naar Zwolle te maken krijgen met vertraging.

De NS adviseert treinreizigers rekening te houden met extra reistijd en de reisplanner te raadplegen. 'Er rijden vervangende bussen, maar we vragen reizigers met name in het weekend rekening te houden met een wat langere wachttijd'.